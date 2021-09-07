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13:18 (мск), источник: ТАСС

Песков рассказал, что Путин сейчас отдыхает в Сибири в компании Шойгу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин находится на отдыхе в одном из регионов Сибири в компании главы Минобороны Сергея Шойгу, он вернется в Москву в среду вечером. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Скоро будет в Москве, мы вам сообщим», — сказал представитель Кремля.

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Песков не стал уточнять конкретное место отдыха президента, но подтвердил, что тот находится в компании Шойгу. «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — пояснил он в ответ на просьбу рассказать, как Путин проводит время в Сибири.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что Кремль опубликует фото и видео отдыха, «когда они появятся». Ожидается, что президент вернется в Москву к концу завтрашнего дня.

На прошлой неделе Путин посетил с рабочей поездкой Дальний Восток. Он побывал в Приморье, где в том числе принял участие в Восточном экономическом форуме, а также посетил Амурскую область.

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха. В последний раз он провел выходные в заснеженной тайге в марте. В той поездке президента также сопровождал Шойгу.

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