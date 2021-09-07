Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия (видео) Малыш не смог самостоятельно забраться на горку
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
14:33 (мск), источник: РБК

Избирком отклонил жалобу Вишневского на бюллетени с «двойниками»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отклонила жалобу кандидата от партии «Яблоко», депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Лазаревича Вишневского на бюллетени с его «двойниками». Двое самовыдвиженцев перед выборами сменили имена и фамилии, став практически абсолютными тезками кандидата «Яблока». О решении избиркома сообщает ТАСС.

Политик подал две жалобы на то, что в бюллетенях не указаны прежние имена и фамилии кандидатов Бориса Ивановича Вишневского и Бориса Геннадьевича Вишневского. Кандидат от «Яблока» баллотируется в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу № 216, а также в заксобрание Петербурга по одномандатному округу № 2.

Избирком заявил, что прежние ФИО кандидата нужно прописывать в бюллетене, если они полностью совпадают с данными другого участника выборов. В случае Вишневского у трех кандидатов отличаются только отчества.

Кандидаты, сменившие имена на «Борис Вишневский», также скопировали стрижку представителя «Яблока» и бороду с усами.


Территориальный избирком Петербурга утвердил предвыборный плакат, на котором три кандидата с одинаковыми фамилиями и именами выглядят схоже.

РБК обратился за комментарием в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

«Фонтанка» сообщала, что один из самовыдвиженцев до недавних пор был Виктором Ивановичем Быковым, помощником вице-спикера заксобрания Сергея Соловьева. Другой работал начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп» и звался Алексеем Шмелевым.

Читайте также
Захарова рассказала о мероприятиях Запада в преддверии выборов в Госдуму

Член горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса Олег Зацепа отметил, что «с трудом узнает» в одном из «двойников» прежнего человека. По его словам, «фотография очевидно подверглась ретуши, но прямого запрета на нее — хотя хотелось бы его видеть в законодательстве — не предусматривается». Вместе с тем Зацепа напомнил, что рабочая группа горизбиркома ранее рекомендовала внести прежние фамилии кандидатов в предвыборный плакат, «что было сделано».

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала происходящее «издевательством над избирателями», но была вынуждена признать, что «двойники» Вишневского имеют право участвовать в выборах. «К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — сказала она.

Глава ЦИК также заявила, что будет лучше, если «двойники» снимутся с выборов.

Сам Вишневский назвал ситуацию с «тезками» политическим мошенничеством. Представитель «Яблока» выдвигается на выборах в депутаты Государственной думы, а также на выборах в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Выборы в Госдуму состоятся 17—19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Путин на несколько дней ушел в тайгу вместе с Шойгу
Задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko
В ноябре 2021 года россиян ожидают длительные выходные
Ледники Пиренеев могут исчезнуть уже через два десятилетия
Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике
В Счетной палате сравнили счета россиян и американцев за ЖКХ
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
4 знаменитых актера, которые увели жену у друга
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь