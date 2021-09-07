Избирком отклонил жалобу Вишневского на бюллетени с «двойниками»

14:33 (мск), источник: РБК
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Политик подал две жалобы на то, что в бюллетенях не указаны прежние имена и фамилии кандидатов Бориса Ивановича Вишневского и Бориса Геннадьевича Вишневского. Кандидат от «Яблока» баллотируется в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу № 216, а также в заксобрание Петербурга по одномандатному округу № 2.
Избирком заявил, что прежние ФИО кандидата нужно прописывать в бюллетене, если они полностью совпадают с данными другого участника выборов. В случае Вишневского у трех кандидатов отличаются только отчества.
Территориальный избирком Петербурга утвердил предвыборный плакат, на котором три кандидата с одинаковыми фамилиями и именами выглядят схоже.
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Член горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса Олег Зацепа отметил, что «с трудом узнает» в одном из «двойников» прежнего человека. По его словам, «фотография очевидно подверглась ретуши, но прямого запрета на нее — хотя хотелось бы его видеть в законодательстве — не предусматривается». Вместе с тем Зацепа напомнил, что рабочая группа горизбиркома ранее рекомендовала внести прежние фамилии кандидатов в предвыборный плакат, «что было сделано».
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала происходящее «издевательством над избирателями», но была вынуждена признать, что «двойники» Вишневского имеют право участвовать в выборах. «К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — сказала она.
Сам Вишневский назвал ситуацию с «тезками» политическим мошенничеством. Представитель «Яблока» выдвигается на выборах в депутаты Государственной думы, а также на выборах в депутаты Законодательного собрания
Выборы в Госдуму состоятся