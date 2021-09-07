Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Так, исполнять обязанности премьер-министра будет Мохаммад Хасан Ахунд. Глава политофиса движения Абдул Гани Барадар назначен замглавы кабмина.
И.о. министра разведки назначен Абдул Хак Васик. Главой центрального банка страны временно назначен Мохаммад Идрис. Министром иностранных дел временно назначается Амир Хан Муттаки.
Забихулла Муджахид назначен временно исполняющим обязанности министра культуры и информации. Временно возглавлять министерство экономики будет Мохаммад Ханиф.
Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что Россия получила приглашение на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Он подчеркнул, что посол будет участвовать в мероприятии.
6 сентября стало известно, что талибы направили соответствующие приглашения Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару.
Как отмечал «Известиям» руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко, талибы фактически пригласили на мероприятие по случаю объявления состава правительства Афганистана четыре группы стран. Говоря о том, почему в списке приглашенных не оказалось ряда стран НАТО и США, он объяснил, что эти страны только ушли из Афганистана и никто из них психологически не готов «взаимодействовать со своим врагом».
1 сентября сообщалось, что лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана.
15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны. 23 августа сообщалось о планах по формированию совета, чтобы управлять страной. Отмечалось, что в него планируют включить некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.