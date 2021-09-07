ДНР и ЛНР ликвидируют таможню на совместном участке границы

«С 1 октября 2021 г. таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.
По его словам, это решение принято в рамках ранее анонсированного единого таможенного пространства.
«На единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Будет действовать единый режим торговли товарами в отношении с третьими странами», — пояснил Афанасьевский.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях и подписали соответствующую декларацию. Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве.
ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 г. в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате евромайдана. В тексте минских соглашений 2014 и 2015 гг. территория, фактически контролируемая формированиями ДНР и ЛНР, называется «отдельными районами Донецкой и Луганской областей».