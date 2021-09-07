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7 сентября, источник: ТАСС

Ведущая наднациональная партия ЕС призвала создать военное подразделение Евросоюза

Ожидается, что этот вопрос решат к марту 2022 года в рамках принятия новой европейской стратегии по безопасности «Стратегический компас ЕС».

Источник: AP 2021

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны активно работать над созданием собственного военного подразделения. Об этом впервые заявила во вторник Европейская народная партия — крупнейшее наднациональное политическое объединение Евросоюза.

«Страны Евросоюза должны тесно работать вместе, когда дело касается обороны. Мы должны сделать еще один шаг вперед и создать собственное военное подразделение Евросоюза. Давайте защищать Европу вместе», — говорится в распространенном в Twitter партии заявлении.

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2—3 сентября главы МИД ЕС обсуждали идею создания сил быстрого реагирования Евросоюза численностью порядка 5 тыс. человек. Ожидается, что этот вопрос должен быть решен к марту следующего года в рамках принятия новой европейской стратегии по безопасности «Стратегический компас ЕС». Идею скорейшего создания собственных сил быстрого реагирования ЕС активно поддержал и глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против инициативы, поскольку, по его мнению, она может разобщить ЕС и НАТО.

Оборонные проблемы

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались «европейское оборонительное сообщество», «еврокорпус», «боевые группы ЕС», «армия ЕС», теперь обсуждается формирование «сил быстрого реагирования ЕС».

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО, и само ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.

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