01:10 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что изменения климата представляют угрозу США и миру
Следует послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, подчеркнул президент США.
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«Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас “красный код”, страна и мир в опасности», — сказал он, выступая на митинге в районе
«Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», — отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.
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