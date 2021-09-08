CNN: США финансировали операцию Украины против задержанных под Минском россиян

Спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию, чтобы получать информацию о российских наемниках, сообщили источники CNN. Изначально планировалось, что россиян задержат на территории Украины, однако план сорвался из-за закрытия границ в пандемию коронавируса.
Украинские спецслужбы, как утверждают источники канала, отобрали 33 человека с наиболее явными связями с операциями на Украине. Им было сказано, что они отправятся на самолете из России в Турцию, а оттуда — в Венесуэлу. Из-за закрытия границ организаторы направили наемников в санаторий «Белорусочка» под Минском: предполагалось, что там они могли остаться незамеченными. КГБ Белоруссии задержал россиян за несколько часов до того, как они должны были вылететь из страны.
У подставной ЧВК был свой сайт, а кандидатам в наемники предлагался контракт с ежемесячным жалованьем $5 тыс., отмечают источники CNN. По их сведениям, участники операции в ходе интервью с россиянами собирали информацию о том, где они воевали. Некоторые россияне, подавшиеся в ЧВК, указывали на причастность к сбитию пассажирского самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 над Украиной.
Белорусские спецслужбы при задержании россиян называли их сотрудниками ЧВК Вагнера и обвиняли в подготовке беспорядков. Позднее 32 человека вернули в Россию, а еще одного, с двойным гражданством РФ и Белоруссии, оставили.
О том, что к задержанию россиян причастны спецслужбы Украины и США, в августе 2020 года заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, перед россиянами стояли «совершенно легальные цели», а их использовали «втемную». В декабре бывший президент Украины Петр Порошенко объявил, что еще в 2018 году дал добро на проведение операции по задержанию россиян.