04:15 (мск), источник: РБК
Байден допустил попытки России и Китая договориться с талибами
По мнению президента США, Китай, Россия и Иран попытаются «выработать
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Россия и Китай попытаются достичь договоренности с террористическом движением «Талибан» (запрещено в России), захватившим власть в Афганистане. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.
Байдену задали вопрос, не опасается ли он возможного финансирования талибов со стороны Пекина. «У Китая есть настоящая проблема с “Талибаном”. Поэтому они собираются попытаться выработать
19 августа, вскоре после того как боевики захватили Кабул, заняли президентский дворец и объявили о взятии под контроль большей части Афганистана, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в ближайшее время признают «Талибан». Позднее он назвал талибов неизбежными союзниками в переговорах с Евросоюзом.
Совет Безопасности ООН внес талибов в террористический список в 2003 году, тогда же террористическим движение признал Верховный суд России. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов допустил, что Москва рассмотрит возможность исключения «Талибана» из списка, если это сделает СБ ООН. В МИД отметили, что решение этого вопроса будет зависеть от действий боевиков, но подчеркнули, что Россия не будет с этим торопиться. В Кремле вопрос о пересмотре статуса талибов считают преждевременным.
В конце августа в Госдепартаменте США заявили, что обсуждают вопрос признания «Талибана» со своими союзниками и партнерами по всему миру. Госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что талибы должны «заслужить» легитимность. Для этого они должны уважать основные права афганского народа, в том числе права женщин, а также бороться с терроризмом, отказаться от репрессий и сформировать инклюзивное правительство. Байден 7 сентября заявил, что до признания талибов «еще очень далеко».
Накануне талибы огласили состав своего временного правительства. Премьером стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, замглавы правительства — мулла Абдул Гани Барадар, возглавлявший политическое крыло «Талибана». Также были назначены главы МВД, Минобороны, МИДа, глава разведки и другие. Лидера движения Хабитулла Ахундзада заявил, что члены правительства «будут усердно работать над соблюдением исламских правил и законов шариата, защищая высшие интересы страны, охраняя границы Афганистана и обеспечивая прочный мир, процветание и развитие».