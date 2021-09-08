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23:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы обещают организовать выборы в Афганистане

Правительство Афганистана подтвердило намерение организовать в стране всеобщие выборы. Об этом сообщил и. о. заместителя министра информации.

Источник: AFP 2021

«Следующим этапом состоятся выборы, в которых примут участие все слои афганского общества», — сказал он телеканалу «Аль-Джазира» (перевод по РИА Новости).

15 августа «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) занял Кабул и объявил о контроле над страной. 7 сентября движение объявило состав переходного правительства Афганистана. Все должности в нем заняли те, кто стоял у истоков движения и был близок к его основателю, мулле Мохаммеду Омару.

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