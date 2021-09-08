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23:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом оценил возможность признания «Талибана» законной властью в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность признания США движения «Талибан» (запрещено в России) в качестве законной власти в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

Псаки отметила, что «Талибану» предстоит «многое сделать» для этого. При этом, по ее словам, в Вашингтоне считают, что движение пока никоим образом не заслужило уважение в глазах мирового сообщества.

Она также напомнила, что в сформированное «Талибаном» временное правительство входят четверо членов организации, которые прежде отбывали наказание в тюрьме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не намерены в спешке принимать решение относительно признания власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. «США, будут наблюдать, (…) разрешат ли они (талибы — прим. “Ленты.ру”) американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать, разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь (…), как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране», — отметила Псаки.

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