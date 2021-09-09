В офисе Зеленского сюжет CNN о задержании «вагнеровцев» назвали фейком

Информация, что США помогали Украине при задержании в Белоруссии в июле 2020 года 33 россиян, которых Минск назвал бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, не соответствует истине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Украинская правда».
Таким образом он отреагировал на материал американского канала CNN. Последний со ссылкой на источники сообщил, что Киев получил от США как консультации, так и финансирование и техническую помощь.
Подоляк усомнился в достоверности слов анонимных источников. По его мнению, они не имеют «информационной и репутационной ценности». Советнику также показалось подозрительным, что официальный представитель ФСБ «похвалил CNN за материал» вскоре после его выхода.
«Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил к медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать», — отметил Подоляк.
По его мнению, CNN купился на дезинформацию. Более того, заявил Подоляк, фейк этот старый, впервые появившийся еще 6 августа прошлого года на страницах российской «Комсомольской правды». «Никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской “дезы”», — указал советник.
В статье «Комсомольской правды», которую, по всей видимости, имеет в виду Подоляк, говорилось, что украинские спецслужбы обманом заманили «бойцов ЧВК» в Белоруссию и содействовали Минску в их задержании. Издание использовало информацию своего источника в российских спецслужбах.
CNN сослался на трех бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки. В частности, по их словам, ЦРУ консультировало украинскую сторону по организации операции против «российских наемников».
В то же время другой высокопоставленный американский чиновник назвал эти утверждения ложными, передает CNN. По словам собеседника, разведка США знала об операции, но не была к ней причастна.
Источник предположил, что заявления бывших сотрудников украинской разведки могут быть попыткой снять вину с Киева за провал операции.
В конце июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 граждан России. Белорусский КГБ назвал их бойцами ЧВК Вагнера. В Белоруссии против них завели уголовное дело о подготовке теракта и массовых беспорядков. Белорусское госагентство БелТА писало, что целью задержанных была дестабилизация обстановки в преддверии выборов президента 9 августа 2020 года. В Госдуме и Совете Федерации в ответ уверяли, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
На Украине заявили, что 28 человек из числа задержанных принимали участие в боях в Донбассе. Украинский суд заочно арестовал их, Киев потребовал выдать подозреваемых Украине. Однако Минск снял с россиян все обвинения и передал Москве.
«Украинская правда» со ссылкой на источники и главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов передавали, что поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Источники «Украинской правды» и «Цензор.нет» заявили, что россиян выманили якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет бы экстренно сел на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (агента СБУ). После посадки «бойцов ЧВК» должны были задержать, а затем использовать для обмена пленными с Россией.
В Киеве назвали историю «хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией», однако позже Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что собирала доказательную базу на россиян.
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