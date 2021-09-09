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08:15 (мск), источник: ТАСС

Reuters: талибы позволят 200 американцам и гражданам других стран покинуть Афганистан

Ожидается, что самолеты покинут Кабул 9 сентября.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах убедил талибов пойти на этот шаг. Как ожидается, самолеты покинут аэропорт Кабула уже в четверг.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение не выпускает из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.

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