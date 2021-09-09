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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

ГИБДД подтвердила возможность предъявлять инспекторам QR-код вместо пластикового СТС

В ГИБДД России рассказали о начале «эксперимента» по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода. Пилотный проект, который начался во всех регионах, запущен совместно с Минцифрой.

Ранее «Ъ» сообщал о появлении в Apple Store и Google.Play мобильного приложения «Госуслуги. Авто», которое показывает пользователю все его транспортные средства. Программа генерирует QR-код, в котором содержится электронная копия СТС.

В ГИБДД подтвердили, что код инспекторам предъявлять можно: сотрудники будут считывать его собственным «мобильным устройством». При этом ведомство напомнило, что согласно ПДД сохраняется обязанность водителя возить с собой документы (в том числе СТС) в оригинальном виде — если инспектор попросит его предъявить, то автомобилист обязан это сделать. Менять данное правило не планируется, подчеркнули в ГИБДД.

«В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов», — отметили в Госавтоинспекции.

В пилотном режиме приложение будет работать до конца 2021 года, сообщили в Минцифре. В нем же можно будет обжаловать штрафы, а также оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (европротоколом).

В 2018 году начальник ГИБДД Михаил Черников анонсировал планы по переходу на электронные права и СТС. Конкретных сроков не называлось.

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