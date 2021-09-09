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12:58 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными

Иные версии гибели руководителя МЧС Евгения Зиничева кроме официальной являются кощунственными и не соответствующими действительности измышлениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2021

Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека.

Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.

«Абсолютно понятно [что там произошло]. Это все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна, одна реальная версия. Все остальное это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.

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Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой глава МЧС якобы погиб не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике Путоран. При этом погибший сотрудник съемочной группы пытался удержать Зиничева, а не наоборот, как было сказано в официальной версии гибели министра.

На вопрос, он погиб на учениях или когда он поехал на плато Путорана, представитель Кремля ответил: «Вчера все было сказано».

9 сентября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС посмертно. Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984—1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.

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