Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными

Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека.
Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.
«Абсолютно понятно [что там произошло]. Это все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна, одна реальная версия. Все остальное это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой глава МЧС якобы погиб не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике Путоран. При этом погибший сотрудник съемочной группы пытался удержать Зиничева, а не наоборот, как было сказано в официальной версии гибели министра.
На вопрос, он погиб на учениях или когда он поехал на плато Путорана, представитель Кремля ответил: «Вчера все было сказано».
9 сентября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС посмертно. Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984—1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.