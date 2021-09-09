Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 сентябряУказ об автономии университетов, первая "мертвая петля", день рождения Льва Толстого и другие события
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
12День знаний в России
15:30 (мск), источник: РБК

Власти утвердили текст маркировки для нарушающего закон контента

Роскомнадзор утвердил текст сообщения, которым иностранные компании, организации и граждане, а также люди без гражданства, по мнению властей, нарушающие законы России, должны помечать свой интернет-контент. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Контент нарушителей должен быть помечен такой фразой: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Причем размер букв должен быть «не меньше размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».

В июле президент Владимир Путин подписал закон о так называемом приземлении крупных ИT-компаний в России. Иностранные производители контента с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей теперь обязали открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо. Они также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи.

Читайте также
Российские компании подписали хартию безопасности детей в интернете

За нарушение закона предусмотрен ряд мер. В частности, речь идет о маркировке сайтов нарушителей в поисковых системах, исключении их из выдачи поисковиков, о запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на них рекламы, ориентированной на россиян. Более того, компаниям, не соблюдающим закон, грозит запрет на денежные переводы, а также частичная и полная блокировка на территории страны.

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала побудить крупные зарубежные ИТ-компании «безусловно выполнять требования Роскомнадзора», а также обязать западные соцсети и крупные ИТ-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить в стране налоги. О разработке соответствующего законопроекта сообщил в мае депутат Александр Хинштейн. В том же месяце документ внесли в Госдуму.

Депутат перечислил компании и соцсети, которые могут подпасть под закон о приземлении. Это, в частности, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google и Wikipedia.org.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Песков опроверг неофициальные версии гибели Зиничева
Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в Сети
С 1 октября повысят зарплату: кого ждет прибавка
Рогозин ответил бизнесмену, отказавшемуся отдавать «Буран»
К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после COVID
Visa поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах
«ЕР» обеспечит финансирование строительства и капремонта школ
Hi-Tech
Чем нас удивит Android 12. Все что известно Вышла финальная бета-версия
Горячие темы на Авто
Так ли они неправы? 397
Шоу у родов.. 334
Водка сейчас пошла отвратительная 124
Подбор авто... 69
Кино
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского» Звезды посетили показ масштабного проекта о самом известном русском шансонье ХХ века
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 676
Просто выговорится .. не судите строго. 643
Забавные картинки 510
Рейтинг пород собак 435
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь