Власти утвердили текст маркировки для нарушающего закон контента

Контент нарушителей должен быть помечен такой фразой: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Причем размер букв должен быть «не меньше размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».
В июле президент Владимир Путин подписал закон о так называемом приземлении крупных ИT-компаний в России. Иностранные производители контента с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей теперь обязали открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо. Они также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи.
За нарушение закона предусмотрен ряд мер. В частности, речь идет о маркировке сайтов нарушителей в поисковых системах, исключении их из выдачи поисковиков, о запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на них рекламы, ориентированной на россиян. Более того, компаниям, не соблюдающим закон, грозит запрет на денежные переводы, а также частичная и полная блокировка на территории страны.
В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала побудить крупные зарубежные ИТ-компании «безусловно выполнять требования Роскомнадзора», а также обязать западные соцсети и крупные ИТ-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить в стране налоги. О разработке соответствующего законопроекта сообщил в мае депутат Александр Хинштейн. В том же месяце документ внесли в Госдуму.
Депутат перечислил компании и соцсети, которые могут подпасть под закон о приземлении. Это, в частности, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google и Wikipedia.org.