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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: эксперимент в Афганистане приходится расхлебывать всему миру

Кризис в Афганистане связан с попыткой США навязать этой стране свои ценности, заявил президент России Владимир Путин. Теперь, когда организаторы этого эксперимента «спешно ретируются», последствия приходится расхлебывать всему мировому сообществу, считает он.

Источник: Reuters

Президент отметил, что уход американцев из страны привел к новому кризису, и пока неясно, как эта ситуация повлияет на глобальную безопасность.

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«Нынешний виток кризиса в Афганистане — прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить методами политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов. Игнорируя традиции, по которым живут в других странах», — заявил Путин на саммите БРИКС.

Президент отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан не превратился в угрозу для соседних стран и вместо массовой миграции «афганцы могли мирно и достойно жить на своей родине».

США завершили вывод войск из Афганистана 30-го августа. Вместе с американцами из страны вывозили афганцев, которые сотрудничали с военными до смены власти. После вывода иностранных войск, террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) сформировало правительство, в которое вошли только лидеры талибов.

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