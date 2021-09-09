Толстой предложил распустить органы опеки и создать новые для защиты семей

«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — подчеркнул Толстой.
По его словам, органы опеки сейчас — это «бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа».
«Сегодня функционал службы опеки абсолютно не отвечает запросам общества. Наоборот, все их усилия, этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некоего плана по изъятию детей из семьи. Зачем нужны такие органы», — отметил Толстой.
Он подчеркнул, что сотрудники органов опеки получают государственные средства «на компьютеры и новую мебель в своих офисах в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей». Депутат отметил, что не видит необходимости в функционировании органа, который невозможно реформировать.
«Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах», — подчеркнул Толстой.