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19:02 (мск), источник: ТАСС

Толстой предложил распустить органы опеки и создать новые для защиты семей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») считает, что органы опеки не отвечают запросам общества, единственный вариант исправить ситуацию — полностью распустить их, чтобы создать новые. Об этом он заявил в четверг в ходе рабочей встречи председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с депутатами Госдумы.

Источник: Агентство «Москва»

«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — подчеркнул Толстой.

По его словам, органы опеки сейчас — это «бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа».
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«Сегодня функционал службы опеки абсолютно не отвечает запросам общества. Наоборот, все их усилия, этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некоего плана по изъятию детей из семьи. Зачем нужны такие органы», — отметил Толстой.

Он подчеркнул, что сотрудники органов опеки получают государственные средства «на компьютеры и новую мебель в своих офисах в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей». Депутат отметил, что не видит необходимости в функционировании органа, который невозможно реформировать.

«Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах», — подчеркнул Толстой.

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