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20:31 (мск), источник: ТАСС

ЕС внес всю территорию Хорватии в красный список распространения коронавируса

ЗАГРЕБ, 9 сентября. /ТАСС/. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний внес всю территорию Хорватии в список регионов и стран с красным уровнем распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в четверг Радио и телевидение Хорватии.

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Источник: AP 2021

По его данным, главной причиной такого решения является резкое увеличение случаев инфицирования коронавирусом во всех регионах республики. За одну неделю данный показатель вырос на 50−55%.

Шкала оценки уровня распространения коронавируса Европейского центра профилактики и контроля заболеваний поделена на зеленый, оранжевый, красный и бордовый уровни.

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В первую категорию попадают государства с заболеваемостью ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей (4%) в течение двух недель, во вторую — с заболеваемостью выше 4%, в третью — при регистрации от 75 до 200 случаев на 100 тыс. человек за две недели.

По данным национального штаба гражданской защиты, в Хорватии вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошло 51,79% взрослого населения (43,13% всех граждан страны).

Первый случай заражения в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано почти 381 тыс. заболевших, более 367 тыс. инфицированных выздоровели, 8 405 жителей в результате осложнений умерли.

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