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02:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп выразил обеспокоенность кризисом в управлении «Нафтогаза»

Вашингтон обеспокоен кризисом в управлении компании «Нафтогаз Украины», заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. 8 сентября в отставку подали все трое независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Клэр Споттисвуд из Великобритании, Бруно Лескуа из Франции и Людо ван дер Хейдена из Бельгии. Они заявили, что назначение главой правления компании Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением.

Источник: Reuters

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в “Нафтогазе”, в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета “Нафтогаза”», — сказал Нед Прайс. Он также призвал активизировать усилия по урегулированию проблемы и приветствовал активную вовлеченность правительства Украины в этот вопрос.

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«По мере того, как российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужны вопросы о ее приверженности принципам корпоративного управления», — отметил Прайс.

Правительство Украины в конце апреля уволило Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза» и назначило вместо него бывшего на тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко. В июне Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от правительства расторгнуть контракт с Витренко.

НАПК считает, что его назначили в нарушение норм антикоррупционного закона, так как после увольнения с госслужбы чиновникам в течение года запрещено участвовать в руководстве организациями, «на которые они могли влиять, когда работала на государство».

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