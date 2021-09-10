02:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдеп выразил обеспокоенность кризисом в управлении «Нафтогаза»
Вашингтон обеспокоен кризисом в управлении компании «Нафтогаз Украины», заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. 8 сентября в отставку подали все трое независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Клэр Споттисвуд из Великобритании, Бруно Лескуа из Франции и Людо ван дер Хейдена из Бельгии. Они заявили, что назначение главой правления компании Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением.