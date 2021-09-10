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05:48 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН призвал международное сообщество к поддержанию диалога с талибами

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Такую точку зрения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш изложил в опубликованном в пятницу интервью Agence France-Presse.

Источник: Reuters

«Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы. Такой диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», — сказал он. «Наш долг — проявить солидарность с народом, который сильно страдает, миллионы могут умереть от голода», — подчеркнул Гутерриш.

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«Ситуация непредсказуема, и, поскольку она непредсказуема, необходимо вовлечь [в дискуссию] талибов, если мы хотим, чтобы Афганистан не был центром терроризма, если мы хотим, чтобы женщины не теряли прав, которые они приобрели в предшествующий период, если мы хотим, чтобы различные этнические группы чувствовали, что их интересы представлены», — указал генсек ООН. «Мы видим по крайней мере готовность к дискуссии», — добавил он. Гутерриш не исключил, что может посетить Афганистан, если будут выполнены условия.

По его словам, ООН выступает за создание в Афганистане «инклюзивного правительства», в работе которого должны участвовать все представители афганского общества. «И это первое предварительное правительство не производит такого впечатления», — заметил Гутерриш.

Гутерриш подчеркнул, что «права человека должны соблюдаться, у терроризма не должно быть базы в Афганистане, а талибы должны сотрудничать в борьбе с наркотиками».

«Мы хотим, чтобы страна управлялась в условиях мира и стабильности, с уважением прав людей», — сказал генсек ООН. Талибы, по его словам, со своей стороны хотят «быть признанными, хотят, чтобы санкции были отменены, хотят финансовой поддержки, и это дает определенные рычаги воздействия».

Гутерриш отметил, что можно было бы рассмотреть вопрос предоставления Кабулу «финансовых инструментов» независимо от текущих санкций, чтобы «позволить экономике “дышать”.

«Это в интересах международного сообщества. И я не говорю о снятии санкций или признании, я говорю о конкретных мерах, которые позволят афганской экономике “дышать”, — добавил он. По его словам, “экономический коллапс может создать ужасающие гуманитарные последствия”.

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