Байден обязал вакцинироваться от COVID госслужащих и работников компаний

Президент США Джо Байден представил новые меры по борьбе с распространением коронавируса в стране в части вакцинации. Он заявил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики, будут обязаны вакцинироваться от COVID-19, сообщает CNN.
Указ, обязывающий федеральных госслужащих вакцинироваться, не предусматривает других опций, например, регулярного тестирования на инфекцию, уточняет телеканал.
Помимо этого, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. При этом, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. В случае неисполнения распоряжения компании могут оштрафовать на тысячи долларов.
Глава государства также заявил о том, что вакцинацию должны пройти 300 тыс. преподавателей федеральной программы Head Start. Помимо этого, прививки будут обязательны для 17 млн медработников в учреждениях, финансируемых из программ Medicare и Medicaid.
Байден заявил, что те, кто привились, все больше и больше «расстраиваются» из-за 80 млн человек, которые не получили вакцину и способствуют распространению вируса. «Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ [делать прививку] обходится дорого всем нам», — заявил президент.
Новые меры могут затронуть 100 млн жителей США. сообщает CNN, то есть почти две трети всех работающих граждан.
Всего в США с начала пандемии было выявлено 40,5 млн случаев заражения коронавирусом, 654,4 тыс. человек умерли, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Также с начала пандемии в стране ввели 376,2 млн доз вакцин.
По данным трекера вакцин Bloomberg, в США двумя дозами вакцинированы 53,4% населения, одной дозой — 62,7%.
Президент неоднократно призывал американцев вакцинироваться. В июле он заявлял, что пандемия распространяется среди непривитых граждан. Тогда он заявлял, что из 10 тыс. умерших от коронавируса в последнее время только у 50 была прививка. Сам Байден сделал первую прививку от коронавируса в декабре 2020 года в прямом эфире.