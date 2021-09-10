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07:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили создать киберсиловиков

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. В частности, он заявил об острой нужде в кибердознавателях, -следователях, -судьях, а также -дружинниках. Свое предложение Выборный озвучил в беседе с «Лентой.ру».

Источник: РИА "Новости"

По словам депутата, в условиях развития технологий и цифровизации мошенники также переходят в интернет. Он отметил, что зачастую появляющиеся новые угрозы для общества опережают законодательство и правоприменительную практику. Выборный заметил, что политикам следует адекватно реагировать на эти изменения и предложил учредить в силовых структурах должности кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.

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«Учитывая то, что большая часть преступлений в этой сфере уходит в интернет, важно позаботиться, чтобы у уполномоченных лиц в этой среде были достаточно развитые механизмы реагирования. У нас, к сожалению, в этой сфере оперативность недостаточно высокая. В этой сфере как раз важно позаботиться и нам, и правоприменителям, чтобы законодательство совершенствовалось», — пояснил он.

Политик заявил, что подобные подразделения помогут создать такие условия, при которых мошенничество в интернете будет не только опасно и не выгодно, но и позорно.

«Необходимо дать полномочия следственным органам проводить неотложные следственные действия. В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в сети, в суде должны быть судьи, которые погружены и разбираются в интернет-праве, скажем так. В органах дознания, в Минцифры, везде», — добавил зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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Выборный отметил, что российское законодательство позаботилось о том, чтобы санкционная политика против такого рода преступлений была жесткой. «Здесь вопрос не в усилении санкций — невозможно бесконечно усиливать санкционную политику — а в неотвратимости наказания. Если оно будет, то соответственно желание похулиганить в этой сфере будет намного меньше. Как следствие, и преступлений будет намного меньше. Но, к сожалению, подчеркну, какие бы правила мы не создавали, новые вызовы, как показывает история, будут всегда», — заключил депутат.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме в сети. По его словам, злоумышленники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники. В письме уточняют, что открепление произошло из-за технического сбоя, и предлагают заново пройти регистрацию на портале и уплатить госпошлину. При этом ссылка, указанная в письме, ведет на принадлежащий преступникам сайт-клон госуслуг.

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