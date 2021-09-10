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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Около 300 россиян обратились в посольство в Кабуле для вывоза из Афганистана

В российское посольство в Кабуле по поводу выезда в Россию обратилось около 300 россиян, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью «РИА Новости». Волынкин надеется, что вывоз начнется до конца текущего месяца.

Источник: AP 2021

«По состоянию на сегодняшний день в наше диппредставительство в Кабуле обратилось около 300 российских граждан», — рассказал он, пояснив, что речь идет о россиянах, которые по различным причинам не попали на ранее организованные рейсы.

Иван Волынкин сообщил, что новый вывозной рейс будет предназначен не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство.
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«Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались в первую очередь на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство», — сообщил он.

Посольство России в Кабуле начало формировать списки желающих покинуть Афганистан в конце августа. На новые вывозные рейсы могут попасть граждане России, лица с видом на жительство в РФ и граждане стран—членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).

1 сентября президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал сообщил, что около тысячи афганцев ожидает возможности прилететь в Россию.

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