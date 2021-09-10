Около 300 россиян обратились в посольство в Кабуле для вывоза из Афганистана

«По состоянию на сегодняшний день в наше диппредставительство в Кабуле обратилось около 300 российских граждан», — рассказал он, пояснив, что речь идет о россиянах, которые по различным причинам не попали на ранее организованные рейсы.
Иван Волынкин сообщил, что новый вывозной рейс будет предназначен не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство.
«Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались в первую очередь на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство», — сообщил он.
Посольство России в Кабуле начало формировать списки желающих покинуть Афганистан в конце августа. На новые вывозные рейсы могут попасть граждане России, лица с видом на жительство в РФ и граждане стран—членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).
1 сентября президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал сообщил, что около тысячи афганцев ожидает возможности прилететь в Россию.