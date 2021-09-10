В правительстве не исключают, что ПДД перепишут и примут заново

Курирующий безопасность дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 октября представить предложения о подготовке «новой редакции» ПДД. Текст поручения есть у «Ъ». Представитель вице-премьера подтвердил «Ъ», что такое поручение было дано.
Действующие ПДД утверждены постановлением правительства № 1090 в 1993 году. За это время в документ внесено более 50 поправок — как технических, так и масштабных (из них две — в 2020 году). Готовы еще два больших блока изменений, о которых «Ъ» не раз рассказывал.
Речь идет о пакете норм от Минтранса по регулированию «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) и пакете ГИБДД с новым «перечнем неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». Судьба этих поправок пока не определена.
Позиция аппарата Белого дома: не вносить больше никаких изменений в ПДД. Там настаивают, что по правилам «регуляторной гильотины» свод правил должен переиздаваться целиком, а не подвергаться правкам. Минтранс и МВД настаивают, что целесообразнее ограничиться поправками.
Из поручения господина Хуснуллина следует, что предложения для переиздания ПДД собираются в первую очередь в связи с необходимостью регулирования СИМ.
Минпромторгу в рамках этого же поручения дано задание подготовить предложения по внесению поправок в «акты технического регулирования».
Позиция Минтранса и МВД относительно поручения Хуснуллина неизвестна: скорее всего, от ведомств потребуется подготовить совместный доклад в правительство к октябрю. Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, выступая на днях в Аналитическом центре при правительстве, настаивал, что поправки, связанные с СИМ, нужно вносить уже сейчас, не дожидаясь новой редакции документа.
При этом он дал понять, что полная переработка ПДД нужна, но это «глобальная и долгая работа», которая займет не один год.
Скорее всего, предполагает Луговенко, нужно будет реструктурировать разделы, а также исключить целый блок терминов и определений, потому что по действующим нормам они могут быть только в федеральных законах. Параллельно с этим, пояснил Владимир Луговенко, на площадке Европейской экономической комиссии ООН разрабатывается конвенция по беспилотным транспортным средствам: новые ПДД должны быть синхронизированы с этим документом, тем более что такие автомобили в ближайшие годы уже появятся на дорогах.
В ГИБДД, по сведениям «Ъ», знают о поручении. Там пока формируют позицию.
Собеседник «Ъ» в ведомстве отмечает, что действующие российские правила дорожного движения актуальны и соответствуют Венской конвенции и безопасности дорожного движения, поэтому каких-либо радикальных изменений в них не требуется, помимо поправок по СИМ и нового «перечня».
«Автономные транспортные средства и СИМ изменяют сам подход к мобильности и особенностям организации движения, а, значит, и отношениям между участниками движения, их правам и обязанностям. И это уже нельзя реализовать просто правками в ПДД, — считает сопредседатель рабочей группы “Безопасность дорожного движения” в рамках регуляторной гильотины Евгений Литвин.— Я поддерживаю разработку новой редакции правил». Такой же позиции придерживаются и в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ).
Дорожное движение динамично развивается, законодательство в этой сфере постоянно приходится корректировать — это нормальная практика, поясняет юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева.
Если подходить к вопросу формально, говорит она, то когда документ обновляется более чем на 50%, есть смысл издавать новые правила.
Но сейчас, говорит Соловьева, нужно все-таки точечными правками внести блок про СИМ, «обкатать» их, посмотреть правоприменение, а дальше при необходимости отредактировать его уже в рамках переиздания правил целиком.
Ранее, напомним, власти предпринимали попытки придать ПДД статус закона. Первую редакцию готовил в 2006 году экс-сенатор и бывший начальник Главного управления ГИБДД МВД России Владимир Федоров. В 2020 году с аналогичной идеей выступал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Но инициатива реализована не была.