Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: основание ОПЕК и матч Карпов - Каспаров Матч Карпов - Каспаров, старт «Секретных материалов» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В каких сферах договорились интегрироваться Россия и Белоруссия

Переговорный марафон об интеграции России и Белоруссии завершился подписанием в Минске 28 союзных программ. Они, как отмечают в правительствах двух стран, охватывают «магистральные направления союзного строительства». В каких сферах стороны договорились идти на максимальное сближение — в обзоре «Ъ».

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Что произошло

Сегодня в Минске на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 так называемых союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы».

Сами союзные программы — объемный документ, в котором детально расписано, в каких сферах и в какие сроки стороны будут сближать, гармонизировать, унифицировать и интегрировать свои законодательства, системы и подходы.

Сферы, которые охватывают подписанные программы, перечислены в совместном заявлении глав правительств РФ и Белоруссии. В нем отмечено, что документ направлен «на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции».

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Финансы

Первая программа касается сближения макроэкономической политики. В этой части «достигнута договоренность о синхронизации стратегического управления в части макроэкономической политики и формирования официальной статистической информации».

Вторая программа посвящена гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования. До декабря 2022 года Центробанк РФ и Нацбанк Белоруссии заключат соглашение о принципах и механизмах гармонизации.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Третья программа — гармонизация валютного регулирования и валютного контроля. Будут гармонизированы правила открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведение валютных операций и требования к репатриации валютной выручки.

В четвертой программе говорится о гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. В пятой — о гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, финансового рынка в целом, включая создание единых принципов страхования вкладов. Шестая программа фиксирует договоренность гармонизировать требования в сфере противодействия отмыванию денег и финансового терроризма: российский Центробанк и белорусский Нацбанк договорились о совместных мероприятиях на этот счет и о гармонизации законодательства.

В седьмой программе написано об интеграции национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.

Замыкает финансовый блок восьмая программа, в которой говорится о гармонизации требований «в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке».

Торговля

Программы № 9, № 10, № 11 и № 12 посвящены торговле. Решено интегрировать информационные системы контролирующих органов двух стран по прослеживаемости товаров, что «позволит обеспечить контроль за оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости».

Также будут интегрированы информационные системы по маркировке товаров и информационные системы контролирующих органов в части ветеринарного и фитосанитарного контроля. Отмечается, что будет обеспечена прослеживаемость подконтрольных товаров и подкарантинной продукции, а также прослеживаемость всей животноводческой продукции и продукции растительного происхождения.

Согласно договоренностям, Россия и Белоруссия гармонизируют налоговое и таможенное законодательство.

Стороны заключат договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, внедрят общую систему администрирования косвенных налогов. Также Москва и Минск создадут в рамках Союзного государства новый консультативный орган — Комитет по налоговым вопросам.

Транспорт

Две союзные программы — 13 и 14 — касаются транспортной сферы. В программе № 13 говорится, что стороны договорились интегрировать информационные системы транспортного контроля профильных органов. Для этого разработают программное обеспечение для обмена данными.

Программа № 14 посвящена унификации регулирования транспортного рынка и касается всех видов транспорта.

В области воздушного транспорта будут равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, снимут ограничения по частоте и унификации регулирования летной годности.

В железнодорожной сфере планируется унификация законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузоперевозок. Водный транспорт будет ходить под флагами двух стран по внутренним водным путям по единым правилам. Автомобильные перевозки планируется осуществлять на безразрешительной основе.

Общие нормы законодательства будут подготовлены в части классификации автомобильных дорог, безопасности дорожного движения и в других сферах, касающихся дорожного хозяйства.

Энергетика

Программа № 15 предусматривает создание объединенного газового рынка. Согласовано формирование цены на российский газ для Белоруссии на 2022 год: на встрече российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября было объявлено, что цена останется на уровне 2021 года и составит $128,5 за 1 тыс. кубометров.

Новость
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве. Главное

До 1 декабря 2023 года стороны должны определить и подписать в виде дополнения к «газовой» программе принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа и назначить сроки их внедрения для «сближения условий хозяйствования в газовой сфере».

Кроме того, согласно программе № 16, будут сформированы объединенные рынки нефти и нефтепродуктов. Здесь запланировано (в заявлении премьеров не указаны сроки) принятие международного договора об объединении рынков и гармонизации национальных законодательств.

Объединенный рынок будут создавать и для электроэнергии.

Как отмечается в программе № 17, в этой сфере тоже будет подписан межгосударственный договор, закрепляющий правила функционирования такого рынка.

Унифицировать национальные законодательства Москва и Минск договорились и в области эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Работа должна быть завершена до конца 2023 года (программа № 18).

От роуминга до туризма

Программы с 19-й по 28-ю охватывают пласт от сельского хозяйства до туризма и социальной политики. Аграрная политика (программа № 19) будет единой и предполагает сближение законодательств в этой сфере «с целью увеличения объемов взаимной торговли» сельхозпродукцией, снятия взаимных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.

Похожие планы (программа № 20) касаются промышленности — политика здесь также должна быть единой.

Две страны намерены стимулировать совместные производства, устранять барьеры повышать прозрачность и увеличивать товарооборот.

Единые правила будут внедряться в сфере госзаказа и госзакупок (программа № 21). Чтобы обеспечить равный доступ к госзаказу и госзакупкам, решено гармонизировать законодательства. Также стороны договорились использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные банками Белоруссии.

Новость
Россия полностью восстановила авиасообщение с Белоруссией

До 31 декабря 2022 года планируется разработать единые правила защиты прав потребителей в Союзном государстве (программа № 22). Две страны установят единые правила конкуренции (программа № 23). Общие подходы здесь закрепят в межправительственном соглашении.

Программа № 24 предусматривает унификацию требований «к организации и осуществлению торговой деятельности»: будут утверждены единые требования и гармонизированы законодательства в области регулирования торговли и общепита.

Также на общих принципах (программа № 25) должны будут функционировать единые рынки связи и информатизации. На территории Союзного государства планируется отменить роуминг.

Будет унифицировано регулирование бухучета и составление финансовой отчетности (программа № 26). Москва и Минск договорились:

  • создать условия для обращения «сопоставимой консолидированной финансовой отчетности хозяйствующих субъектов»;
  • о формировании информационной базы для расширения внешнеэкономических, инвестиционных и деловых связей;
  • о выходе хозяйствующих субъектов на международные рынки капитала и доступе «заинтересованных лиц к финансовой отчетности хозяйствующих субъектов».

Законодательство в сфере туристской деятельности также ждет унификация (программа № 27). Планируется гармонизировать стратегии развития туризма, создать общие правила информирования о стандартизации качества гостиничных услуг.

Новость
Москва предоставит Минску до $640 млн поддержки

Заключительная, программа № 28 касается согласованной политики в социально-трудовой сфере. Здесь планируется гармонизация законодательство в части трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Что дальше

Помимо пакета союзных программ и совместного заявления, главы двух правительств также одобрили проект декрета об утверждении программ на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Декрет подпишут президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Заседание, как заявил в пятницу Лукашенко, состоится 4 ноября. После подписания декрета программы станут юридически обязывающим документом и начнется процесс их внедрения.

9 сентября на встрече с Александром Лукашенко в Кремле Владимир Путин допустил, что после того, как две страны создадут экономический базис, может начаться процесс политической интеграции двух стран.

Переговоры об углубленной интеграции Москва и Минск вели около трех лет. Их активная фаза началась после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. Объявление победителем выборов Александра Лукашенко спровоцировало тогда масштабные протесты, которые власть жестко подавила. Запад не признал Лукашенко президентом. В ответ на действия белорусского руководства США и ЕС ввели санкции.

Владимир Соловьев

 Альтернативные версии гибели Зиничева отвергли в Кремле
Владельцев карт Visa ждет неприятный сюрприз
В Кремле объяснили, почему Россия не бьет рекорды по золоту ОИ
Банк России поднял ключевую ставку в пятый раз подряд
Зеленский не исключил войны с Россией
Путин простился с главой МЧС Зиничевым
Единороссы внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Банки резко подняли реальные ставки по кредитным картам
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
США готовятся к войне против России
Авто
Вспоминаем смешную рекламу машин «Лада»: видео «АвтоВАЗ» собрал подборку с рекламными роликами прошлого и настоящего
Кино
Умер звезда «Полицейской академии» Арту Метрано было 84 года
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
Кактус-увлажнитель отдают за копейки
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 689
Просто выговорится .. не судите строго. 647
Забавные картинки 521
Рейтинг пород собак 435
Леди
Как выживает в России 18-летняя девушка с муковисцидозом Вика пока не верит, что в восемнадцать лет это нормально
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
15 товаров, которые помогут согреться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь