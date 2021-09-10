В Черногории ужесточили требования к привитым при въезде в страну

Со вторника, 14 сентября, в Черногорию смогут попасть те, кто полностью прошел вакцинацию от COVID-19 и привился двумя компонентами вакцины либо однокомпонентным препаратом.
С момента завершения курса вакцинации должно пройти 14 дней. Ранее для въезда было достаточно одной прививки (если речь идет о двухкомпонентном препарате).
Также при въезде, как и ранее, можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа; отрицательный результат экспресс-теста не старше 48 часов либо справку о перенесенном COVID-19 (не ранее 14 дней с момента выздоровления и не позже 180 дней с момента выдачи).
Черногория признает российскую вакцину «Спутник V». В конце марта власти открыли границы для россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусу, в том числе и за счет вакцинации. Также въезд разрешили тем, у кого есть антитела к COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В середине мая въезд в Черногорию разрешили всем туристам.
Как сообщила Боровинич-Бойович, власти решили поменять правила, учитывая «ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории». По ее словам, правительство рассматривало различные сценарии, вплоть до введения комендантского часа на всей территории, но «решило отдать приоритет иммунизации». С 11 сентября статус частичной вакцинации больше не признается.
«Сертификат будет действителен только в том случае, если выполнено одно из предписанных условий: прошло 14 дней с момента полного курса вакцинации — двудозным или однодозным препаратом», — уточнила министр.
Также с 11 по 24 сентября в Черногории будут действовать ограничения в общепите и сфере услуг. Например, свадьбы, другие частные торжества и спортивные мероприятия в закрытых помещениях смогут посещать не более 100 человек при условии, что они полностью прошли вакцинацию, сдали отрицательный тест или получили справку о перенесенном COVID-19. В зданиях кафе и ресторанов нельзя будет исполнять живую музыку.
По официальным данным, с начала пандемии в Черногории зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1,7 тыс. человек. За сутки в стране выявили 547 новых заболевших.