МИД заявил Салливану о недопустимости вмешательства США в дела РФ

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в сообщении американской дипмиссии в России отмечается, что Салливан встретился с Рябковым, «чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов в поддержку настроя президента США Джо Байдена к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное сообщение.
«Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
О том, что американского посла вызвали в Министерство иностранных дел РФ, стало известно ранее в этот день. Дипломат находился в министерстве около 20 минут. При этом он не стал отвечать на вопросы журналистов.
Позже журналисты со ссылкой на источник сообщили, что причиной вызова Салливана в МИД РФ стало вмешательство Соединенных Штатов в российские выборы.
Накануне пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков указал на то, что угроза вмешательства в российские выборы очевидна, но система их нейтрализации отлажена.
7 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что заявления ряда европейских политиков о нелегитимности предстоящих в России выборов в Государственную думу недопустимы и являются вмешательством в дела России. Она заверила, что Москва не допустит ни малейшего влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.