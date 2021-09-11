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06:21 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: талибы угрожают афганцам, помогавшим США во время эвакуации

Сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения «Талибан». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Источник: AP 2021

По словам одного из них, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана порядка 2 тыс. американцев и около 5,5 тыс. сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан.

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Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во врем захвата «Талибаном» власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным штатам с эвакуацией.

Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей.

Другие госслужащие отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно трудней.

Washigton post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США.

Ранее газета сообщалаа об оставленных в Афганистане 2 тыс. работавших на американское посольство афганцев и членов их семей.

Дмитрий Малов

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