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10:49 (мск), источник: ТАСС

Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после введения «Северного потока-2»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал.

Источник: AFP 2021

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming.

«Мы работаем с нашими партнерами — США, Германий, Европой, чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот “неэкономический проект” [»Северный поток — 2«], то будут применены соответствующие шаги. Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», — сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении РФ работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени “Ч”.

Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что Вашингтон будет делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.

Северный поток

В пятницу «Газпром» сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на «Северном потоке — 2» были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. «Газпром» сообщал, что по газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

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