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13:18 (мск), источник: ТАСС

Лидеры ЕС выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли заявили, что этот день навсегда изменил историю человечества.

Источник: AP 2021

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидеры ЕС выразили полное единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября и заявили, что этот день навсегда изменил историю человечества. Об этом написали на своих страницах в Twitter в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли.

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«11 сентября мы вспоминаем всех тех, кто потерял жизни, и чтим память тех, кто рискнул всем, чтобы помочь людям. Лучшая сторона человеческой натуры может сиять даже сквозь самые темные часы испытаний. ЕС стоит с США в защите свободы и сострадания и борьбе против ненависти», — написала фон дер Ляйен.

«Ужасающий теракт 11 сентября 20 лет назад изменил ход истории. Мы храним в памяти имена погибших и благородные жертвы, на которые пошли так много спасателей. ЕС стоит с США и их президентов в борьбе с терроризмом во всех формах», — отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

«11 сентября изменило мировую историю. Этот день остается открытой раной в наших сердцах, он никогда не будет забыт», — написал спикер Европарламента Давид Сассоли.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате терактов погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек.

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