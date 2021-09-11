Путин поблагодарил Собянина за принятие «не всегда популярных решений»

Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и отметил заслуги мэра Сергея Собянина в принятии не всегда популярных, но вынужденных решений в период пандемии. Об этом глава государства сообщил, выступая с обращением в концертном зале парка «Зарядье», трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Уже второй год, к сожалению, но мы отмечаем этот праздник (День города Москвы) в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе <…> Здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений», — сказал президент.
По словам Путина, перемены в городе идут в ногу со временем. «Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции и линии метро», — перечислил он.
День города в Москве отмечают 11 и 12 сентября. Это будет уже 874-й день рождения столицы. По словам Собянина, в этом году празднование пройдет скромно. Кроме концерта в «Зарядье» в Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем», а также праздничный фейерверк. «Каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем. В Москве все еще действует запрет на массовые мероприятия», — пояснил он.
Ранее в этот день Собянин заявил о превзошедшей докризисный уровень экономике Москвы. Он подчеркнул, что экономика города превзошла уровень 2019 года, увеличились инвестиции, объемы промышленности и строительства также увеличились, уменьшилась безработица. Кроме того, в столице в течении года введут десять новых станций метро, а также реконструируют около 20 улиц и набережных.
В своем поздравлении мэр отметил, что москвичам может не все нравиться в городе, однако это «естественно и правильно». «А значит, сегодня день, когда самое время подумать, что мы еще можем сделать в будущем и какой должна стать Москва» — добавил Собянин.