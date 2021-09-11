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15:39 (мск), источник: Daily Storm

Памфилова объяснила отказ ЦИК от онлайн-трансляции с избирательных участков

Раньше показывать голосование было не так рискованно, заявила глава комиссии.

Источник: РИА "Новости"

ЦИК не планирует возвращаться к онлайн-трансляциям с избирательных участков, заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, сложность в организации трансляций не только в цене, но и в обеспечении безопасности.

Она уточнила, что использовать старую систему трансляций рискованно, поскольку хакеры могут «выбить систему» или «подменить картинки».

«Я не хочу сказать, что это идеальная система, это то, что мы могли предложить в нынешних условиях. [При использовании старой системы] может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок. Специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше», — сказала она.

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