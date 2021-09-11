16:32 (мск), источник: ТАСС
Захарова заявила об опасности приравнивания блогеров к журналистам
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что самым главным различием между ними является степень ответственности за свою деятельность.
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СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД РФ придерживается позиции, что наделение блогеров функциями журналистов является опасным в связи с разным уровнем ответственности и профессионализма. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
«Еще 15 лет назад мы [дипломаты и представители МИД РФ] говорили об опасности приравнивания новых технологий, средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогер и журналист — не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что самым главным различием между журналистами и блогерами является степень ответственности за свою деятельность. «Но есть еще очень важное отличие — уровень профессионализма и образования. Талант может быть одинаковым. А образование и ответственность — это абсолютно разные вещи. Человек может быть прирожденным хирургом, но не получить медицинского образования и наделать таких дел, хотя все способности у него есть. То же самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой вред или пользу он может нанести своим творчеством», — добавила дипломат.