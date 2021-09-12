В МИД заявили о подтвержденном вмешательстве США в выборные процессы России

«Мы на конкретных фактах изложили ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что какой-либо реакции со стороны Госдепартамента, включая заявления и комментарии, после вызова не последовало.
10 сентября сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. На месте посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство.
В министерстве заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.
В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Салливан посетил ведомство для беседы с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждались вопросы двустороннего характера.