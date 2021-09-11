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11 сентября, источник: ТАСС

Байден заявил, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает ошибочными предпринимавшиеся США попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после того, как Вашингтон выполнил основную цель своего вторжения в эту страну, ликвидировав лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена. Об этом американский лидер заявил в субботу, общаясь с журналистами в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), куда он прибыл, чтобы посетить мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года.

Источник: AP 2021

«Если бы вы только кому-нибудь сказали [когда США начинали свою операцию в Афганистане], что мы будем тратить по $300 млн в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как “Аль-Каида” была уничтожена», — сказал он.

«Может ли “Аль-Каида” вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть “Аль-Каида”, и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — добавил Байден. Запись общения Байдена с журналистами опубликовал на своем сайте телеканал C-SPAN.

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По словам главы государства, большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», — сказал Байден.

«Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 [военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules] — и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», — заявил он.

Уход США из Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь 30 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

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Политические оппоненты президента Байдена подвергают критике процесс вывода сил США из Афганистана и эвакуации оттуда американцев, граждан других стран и афганских беженцев. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, ряд влиятельных республиканцев призвал к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

Тяжелая ситуация в аэропорту Кабула во время эвакуации сложилась также из-за того, что из Афганистана пытались улететь тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным, в том числе американским, приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, чтобы покинуть столицу.

Вашингтон начал операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых в США погибли 2 977 человек, являвшихся гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации «Аль-Каида».

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