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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минске рассказали о планах создать собственный флот

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск рассматривает возможность приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на перевозку грузов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», запись выступления была опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

Головченко отметил, что власти Белоруссии также анализируют перспективы создания морского терминала. По его словам, с экономической точки зрения наиболее эффективным было бы его расположение на территории российской Ленинградской области.

Премьер подчеркнул, что в этом направлении ведется очень серьезная работа.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии. Проверка начинается на фоне получения страной от фонда пакета специальных прав заимствований (SDR) в объеме 923 миллиона долларов. Как объяснил представитель организации, работа направлена на сбор дополнительной информации об экономике Белоруссии и влиянии на нее пандемии коронавируса.

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