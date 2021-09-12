Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

«Они [талибы] сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, и [говорили] об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — пояснил министр (цитата по Reuters).
По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что официальное признание «Талибана» зависит от того, как движение будет соблюдать права человека, в частности права женщин. Кроме того, талибы должны отказаться от взаимодействия с террористическими группировками.
МИД Франции 8 сентября уточнил, что талибы не выполнили эти требования. Они также должны были, но не предоставили свободный доступ к гуманитарной помощи. «За [их] словами не следуют действия», — резюмировали в министерстве.
«Талибан» утверждал, что не намерен монополизировать власть в стране и, что новое афганское правительство будет инклюзивным. Однако, когда боевики объявили состав нового правительства, оказалось, что в нем нет ни одной женщины, а все должности получили члены «Талибана» или его ближайшие соратники. Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс назвала сформированное правительство не инклюзивным. «Нет представителей прошлого правительства или лидеров групп меньшинств», — уточнила она.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва не торопится с признанием режима талибов и намерена последить за их действиями. В то же время он выразил надежду на налаживание дружественных отношений. Представитель России в ООН Василий Небензя 10 сентября назвал правительство талибов нелегитимным. «Они пока никем не признаны. “Талибан” по международным стандартам не является легитимным афганским правительством», — сказал он.