04:52 (мск), источник: Известия
Премьер-министра Гаити призвали к отставке
Премьер-министра Гаити Ариэля Анри призвали уйти в отставку после того, как его вызвали на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.
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«Во имя права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза Ариэль Анри должен незамедлительно подать в отставку и перейти в распоряжение правосудия», — говорится в заявлении Управления по защите граждан Гаити, которое опубликовали в Twitter в субботу, 11 сентября.
Премьера вызвали в гаитянскую прокуратуру для дачи показаний после того, как оператор мобильной связи подтвердил, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц президента через несколько часов после гибели Моиза.
В Управлении подчеркнули, что теперь Ариэль Анри является подозреваемым в убийстве, в связи с чем призвали международное сообщество не поддерживать его.
Президент Гаити Жовенель Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Позднее она рассказала, что наемники должны были убить президента и его семью, чтобы препятствовать реализации его флагманских проектов: дороги, питьевая вода, референдум и выборы.
20 июля число задержанных в связи с убийством Моиза достигло 26 человек. Среди них есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.