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09:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция Капитолия решила наказать сотрудников за действия 6 января

Полиция Капитолия рекомендовала дисциплинарные взыскания в отношении шести офицеров за их действия во время беспорядков у здания Конгресса США 6 января. Об этом сообщает ABC News.

Источник: AP 2021

Отмечается, что ведомство провело 38 внутренних расследований, в ходе которых установили личности 26 сотрудников. По мнению проверяющих, в шести случаях были допущены серьезные нарушения. Речь идет о трех случаях неподобающего поведения, и по одному — невыполнения указаний, неправомерных замечаний и распространении информации, не предназначенной для широкой общественности.

Данные сотрудники были временно отстранены от работы с удержанием заработной платы.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

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