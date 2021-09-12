Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах для Союзного государства

Лукашенко назвал совместные российско-белорусские маневры важным мероприятием по подготовке вооруженных сил, «которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада» в отношении Москвы и Минска.
По словам белорусского президента, военнослужащие в ходе учений продемонстрировали, что армии двух стран готовы «к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости». «Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», — заявил он.
Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти — в Белоруссии. В них участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. 12 сентября завершился первый этап маневров.
В январе белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил, что «в основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства». В российском Минобороны уточнили, что сценарий «Запад-2021» не предполагает конкретизации противника.
В начале сентября Лукашенко объяснил необходимость проведения совместных маневров с Россией тем, что в случае возникновения угрозы «воевать [странам] придется вместе». Ранее он не раз называл Минск «единственным союзником, который остался у России».