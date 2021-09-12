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19:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Талибы дали новые обещания насчет безопасности соседних стран

Территория Афганистана никогда не будет использована как площадка для нападения на соседнюю или любую другую страну. С такими обещанием выступил первый заместитель премьер-министра страны Абдул-Гани Бародар, сообщает «Sputnik Афганистан».

Источник: AFP 2021

По словам чиновника, «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) также гарантирует на взаимной основе безопасность всем иностранным посольствам, дипломатам, инвесторам и международным организациям по оказанию помощи.

6 сентября талибы сообщили, что одержали полную победу над Фронтом сопротивления в Панджшере, а также объявили об окончании войны в Афганистане. Они дали обещание не преследовать уцелевших повстанцев, однако те не поверили их словам. Противники движения заявили, что будут сражаться с террористами до тех пор, пока в стране не восторжествуют справедливость и свобода.

Позже стало известно, что боевики отказались предоставлять женщинам должности в новом правительстве. Представитель «Талибана» Сайед Зекрулла Хашими указал, что задача женщин — воспитание и образование детей, а потому они не будут допущены до участия в политической жизни.

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