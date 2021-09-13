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04:46 (мск), источник: Ведомости

Судан предложил изменить соглашение о базе ВМФ России

Власти Судана предложили изменить соглашение о создании в стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

В Судане намерены получить от Москвы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет», отмечает агентство.

Отмечается, что Россия на это предложение еще не ответила.

Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России предусматривает, что ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте обеспечения смогут находиться не более четырех российских военных кораблей.

В начале июня начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Он уточнял тогда, что документ был подписан бывшим правительством Судана и пока не ратифицирован, что оставляет возможность его пересмотра.

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