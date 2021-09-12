Песков исключил политическую интеграцию Москвы и Минска «под сукном»

«Сейчас ее [политическую интеграцию] никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы. Поэтому ничего “под сукном” нет. Мы заинтересованы в том, мы будем как две страны в выгоде, если реализуем эти 28 программ. Больше пока ничего не нужно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не осталась ли «под сукном» политическая карта, которую «разыграют, но позже».
«Чтобы их [28 программ по интеграции] реализовать, предстоит титаническая работа. Нужно приводить в соответствие с программами законодательство. Нужно принимать законы, подзаконные акты. Нас ожидает очень длинный путь», — пояснил он.
Песков назвал беспочвенными подозрения, что кто-то «достанет кролика из шляпы».
Углубление интеграции позволит улучшить жизнь россиян и белорусов, считают в Кремле. «Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой. Это то, что выгодно, то, что диктует логика», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
По его словам, только экономическая интеграция позволит странам выстоять и поступательно развиваться «в условиях безжалостной мировой конъюнктуры».
У России и Белоруссии достаточно недоброжелателей и врагов, которые «не сидят сложа руки», и отвечать им «вместе всегда лучше, чем отвечать по отдельности», добавил Песков.
Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по интеграции экономик после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В частности, речь идет о сближении макроэкономической политики, гармонизации НДС, об едином нефтегазовом рынке, единой политике центробанков (однако о создании единой валюты на территории двух стран речи не идет), единых требованиях для торговли, отмене роуминга.