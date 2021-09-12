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22:42 (мск), источник: РБК

Песков исключил политическую интеграцию Москвы и Минска «под сукном»

О политической интеграции России и Белоруссии речи сейчас не идет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Контуры» на белорусском государственном телеканале ОНТ. Однако он не исключил, что теоретически это возможно, если это будет в интересах обеих стран.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас ее [политическую интеграцию] никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы. Поэтому ничего “под сукном” нет. Мы заинтересованы в том, мы будем как две страны в выгоде, если реализуем эти 28 программ. Больше пока ничего не нужно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не осталась ли «под сукном» политическая карта, которую «разыграют, но позже».

«Чтобы их [28 программ по интеграции] реализовать, предстоит титаническая работа. Нужно приводить в соответствие с программами законодательство. Нужно принимать законы, подзаконные акты. Нас ожидает очень длинный путь», — пояснил он.

Песков назвал беспочвенными подозрения, что кто-то «достанет кролика из шляпы».

Углубление интеграции позволит улучшить жизнь россиян и белорусов, считают в Кремле. «Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой. Это то, что выгодно, то, что диктует логика», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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По его словам, только экономическая интеграция позволит странам выстоять и поступательно развиваться «в условиях безжалостной мировой конъюнктуры».

У России и Белоруссии достаточно недоброжелателей и врагов, которые «не сидят сложа руки», и отвечать им «вместе всегда лучше, чем отвечать по отдельности», добавил Песков.

Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по интеграции экономик после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В частности, речь идет о сближении макроэкономической политики, гармонизации НДС, об едином нефтегазовом рынке, единой политике центробанков (однако о создании единой валюты на территории двух стран речи не идет), единых требованиях для торговли, отмене роуминга.

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