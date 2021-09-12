Зеленский сообщил о поддержке Байденом идеи включения Украины в НАТО

«Я спросил напрямую президента Байдена: “Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?” И он сказал, насколько я помню… “Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь мое решение”», — сказал Зеленский в эфире CNN.
Он отдельно сказал, что передал лишь общую идею слов американского президента и разговор на эту тему длился 20−40 минут.
«Я очень рад, что мы провели переговоры на высоком уровне в США. Мы ждали этого, и то, что мы были в списке первых стран, с главами которых встретился Байден, значит, что мы в приоритете для США. Мы очень благодарны за это, и мы считаем это хорошим сигналом. Но, помимо сигналов, нужны и действия», — сказал украинский президент.
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он выхода США из дел Украины аналогично выходу Афганистана, Зеленский ответил, что не считает правильным сравнивать эти две страны. «Украина не настолько зависит от США, как зависел Афганистан. И я полагаю, что нельзя в течение четырех, пяти, семи дней взять настолько большую и населенную страну, как Украина, и так же оккупировать ее», — сказал он.
По словам Зеленского, Россия не захватила Украину «ни за четыре дня, ни за восемь лет», начиная с 2014 года.
«Российская Федерация — это не армия “Талибана” (террористическое движение, запрещено в РФ. — “Ъ”), это одна из самых сильных армий мира. Вот почему, как я считаю, мы постояли за отечество, и вот почему мы настолько независимы от любой другой экономики, насколько возможно», — сказал он.