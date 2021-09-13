КНДР заявила о запуске новой крылатой ракеты большой дальности

Полет занял 7,5 секунд, отмечается в сообщении. Разработка новой крылатой ракеты шла последние два года. За это время успешно прошли испытания отдельных частей вооружения.
В ЦТАК подчеркнули, что новая ракета является стратегическим оружием, «имеющим большое значение в достижении главной цели пятилетки развития оборонной науки и разработки системы вооружений».
Там отметили, что это «ключевая работа», которая проводилась при «особом внимании» ЦК Трудовой партии. Она «имеет такое стратегическое значение, как обладание еще одним эффективным средством сдерживания, надежнее обеспечивающим безопасность нашего государства и сильно сдерживающим военные попытки враждебных сил против нашей республики», заявили в Пхеньяне.
В марте Северная Корея совершила несколько испытательных пусков ракет. Так, в ночь на 25 марта стало известно о пуске баллистической ракеты. Она упала в море за пределами экономической зоны Японии. В связи с этим в Токио созвали заседание национального совета безопасности.
На этом фоне российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что восточные границы России прикрыты средствами противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, они размещены на Курилах, на Сахалине и на Чукотке. «В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — пояснил он.
В ночь на 26 марта Северная Корея заявила, что испытала две новые тактические управляемые ракеты. Военные страны сообщили, что поразили цель в 60 км от восточного побережья КНДР. По их данным, эти ракеты могут нести ядерные боеголовки массой до 2,5 т.