Путин дал поручения после съезда «Единой России»

Правительству господин Путин поручил при подготовке проекта бюджета на 2022 и 2023−2024 годы предусмотреть средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции, выделить 45 млрд руб. на расселение аварийного жилья в регионах, а также заложить в бюджете средства на докапитализацию «Почты России» для ее модернизации. Это необходимо сделать до 1 октября.
До 1 ноября и далее каждый год правительство должно предусмотреть в бюджете не менее 8 млрд руб. на охрану лесов от пожаров. К этой же дате президент поручил продлить до конца 2022 года мораторий на осуществление плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, «исключив распространение такого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
А до 1 февраля 2022 года правительство должно подготовить поправки, направленные на «более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации».
Правительству с «Почтой России» до 1 ноября следует обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях. «В том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг», — отмечается в материале.
До 1 февраля 2022 года правительство с Банком России должны подготовить поправки для защиты соцвыплат «от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)». Также ЦБ рекомендуют взаимодействовать с кредитными организациями, чтобы помочь гражданам эти выплаты вернуть.
«Единой России» президент рекомендовал содействовать правительству и исполнительной власти субъектов «в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве». Это нужно сделать до 1 ноября, а затем — каждые полгода.