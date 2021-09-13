14:23 (мск), источник: Life.ru
Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что «люди иногда болеют». Он добавил, что президент работает в активном режиме.
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Президент России Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что большое количество людей в его окружении заразилось коронавирусом.
«Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. <…> Наверное, мне самому скоро на карантин придётся. У нас очень много людей болеют», — сказал Путин во время беседы со спортсменами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил Лайфу, что президент работает в активном режиме.
«Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме», — сказал Песков, комментируя нам слова российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых отделениями Почты России, и добавить к ним возможность забрать лекарства и получить государственные услуги.