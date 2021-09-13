Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 сентябряПервый географический атлас России, открытие пенициллина, трагедия на Каширском шоссе и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12День знаний в России
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
14:23 (мск), источник: Life.ru

Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что «люди иногда болеют». Он добавил, что президент работает в активном режиме.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:48 (мск)В Москве впервые с 19 августа выявили более 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что большое количество людей в его окружении заразилось коронавирусом.

«Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. <…> Наверное, мне самому скоро на карантин придётся. У нас очень много людей болеют», — сказал Путин во время беседы со спортсменами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил Лайфу, что президент работает в активном режиме.

«Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме», — сказал Песков, комментируя нам слова российского лидера.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых отделениями Почты России, и добавить к ним возможность забрать лекарства и получить государственные услуги.

 Когда вернётся обоняние: Переболевший ковидом врач поделился собственным о
Кто готовит переворот 2.0 для Белоруссии и для чего Батьке ЗРС С-400
Назван срок запуска цифрового рубля в России
С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: кого ждет прибавка
Макгрегор устроил драку на церемонии вручения премий MTV (видео)
В России начали бронировать растущие в лесу грибы (видео)
Путин дал ряд поручений после съезда «Единой России»
Чемпион US Open. Когда Медведев станет первой ракеткой мира
Здоровье
Чех принял текущую из носа спинномозговую жидкость за насморк Во время теста на ковид мужчине случайно проткнули кость, отделяющую носовую полость от полости черепа.
Hi-Tech
Как очистить строку состояния смартфона с помощью секретной настройки Простой способ избавиться от лишних значков в вашем статус-баре
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
4 знаменитых актера, которые увели жену у друга
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь