В ходе розыгрыша основного этапа ССУ «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» https://t.co/yelrizQUex#Минобороны #Запад2021 #БоевыеРоботы pic.twitter.com/l6235ziBFY— Минобороны России (@mod_russia) September 13, 2021
18:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях
На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021» впервые были применены российские ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта», сообщает Минобороны РФ. Учения начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. Всего в них задействовано порядка 200 тыс. военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.