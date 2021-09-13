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18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях

На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021» впервые были применены российские ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта», сообщает Минобороны РФ. Учения начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. Всего в них задействовано порядка 200 тыс. военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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«В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения “Запад-2021” на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки “Уран-9” и “Нерехта”», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Минобороны указало, что роботы «Уран-9» уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 тыс. до 5 тыс. м огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Помимо этого, они прикрывали мотострелковые подразделения при смене позиций.

Роботы «Нерехта» могут корректировать огонь и доставлять боеприпасы. Они использовались для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М.

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