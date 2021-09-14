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00:47 (мск), источник: Известия

Минобороны закупит боевых роботов для охраны важных объектов

Минобороны приняло решение о дополнительных закупках боевых роботов «Нерехта» для войск, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут защищать стратегические и особо важные объекты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Впервые данные аппараты были задействованы в основном этапе стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Как отметили в Минобороны, относительно небольшие роботы — 2,5 м длиной и 1,5 м шириной — способны патрулировать территорию, обнаруживать нарушителей на большом расстоянии в любое время суток. А при необходимости они могут использоваться как боевая платформа.

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Несмотря на скромные размеры «Нерехты», его шасси могут принять до полутонны полезной нагрузки. Комплекс развивает скорость до 32 км/ч. Робот не способен действовать и открывать огонь самостоятельно. Он постоянно находится под дистанционным управлением человека-оператора. Кроме того, электродвигатели делают аппарат малошумным. В сочетании с низким профилем это становится важным преимуществом при ведении разведки.

«В РВСН (Ракетных войсках стратегического назначения) такие роботизированные системы можно использовать для разведки маршрутов движения мобильных ракетных комплексов. Они также предназначены для охраны побережья, важных объектов. “Нерехта” серьезный боевой робот, он работает как ударная система — на него можно ставить пулеметы, гранатометы, — пояснил “Известиям” военный эксперт Вадим Козюлин.

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