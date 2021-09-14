Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
01:44 (мск), источник: Известия

Меркель выступила за расширение ЕС в сторону Балкан

Вступление в Евросоюз ряда стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом для ЕС, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила 13 сентября после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Источник: Известия

«Знаю, что есть представление о том, что процесс [евроинтеграции] идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Однако мы видим результаты и прогресс… Все страны — члены Евросоюза должны иметь в виду, что существует большой геостратегический интерес в том, чтобы все эти страны [Западных Балкан] были приняты в ЕС», — отметила Меркель.

Она пояснила, что в качестве будущих членов ЕС она рассматривает шесть государств региона — Албанию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Черногорию и самопровозглашенное Косово.
Читайте также
Вучич назвал препятствие для вступления Сербии в Евросоюз

По словам канцлера ФРГ, этим странам «предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза».

Кроме того, Меркель указала на важность Берлинского процесса на ситуацию с евроинтеграцией стран Западных Балкан. Эта дипломатическая инициатива была запущена в 2014 году и направлена на укрепление взаимодействия ЕС с регионом.

1 сентября президент Сербии Александр Вучич рассказал, что вопрос о вступлении республики в Евросоюз зависит от отношений страны с самопровозглашенным Косово.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС 1 марта 2012 года. В декабре 2013 года Совет ЕС одобрил решение начать переговоры о вступлении Сербии в состав организации, в январе 2014 года была проведена первая межправительственная конференция в Брюсселе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вооруженным глазом: самые невероятные фото микромира
Химия и смерть: отравление на Совхозной улице могло быть не случайным
Назван срок запуска цифрового рубля в России
Следователи задержали дезинфектора по делу об отравлении арбузом
МВД задержало сбежавшего убийцу «колбасного короля» в Москве
Сетевые мошенники стали чаще представляться женскими именами
Макгрегор устроил драку на церемонии вручения премий MTV (видео)
В России начали бронировать растущие в лесу грибы (видео)
Пентагон: война США с Россией, Китаем будет ужасной для планеты
Hi-Tech
Как очистить строку состояния смартфона с помощью секретной настройки Простой способ избавиться от лишних значков в вашем статус-баре
Кино
Упавший с крыши актер «Папиных дочек» рассказал о восстановлении Михаил Казаков встал на ноги на два года раньше, чем обещали врачи
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Порадуйте своих любимых цветами
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь