Меркель выступила за расширение ЕС в сторону Балкан

«Знаю, что есть представление о том, что процесс [евроинтеграции] идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Однако мы видим результаты и прогресс… Все страны — члены Евросоюза должны иметь в виду, что существует большой геостратегический интерес в том, чтобы все эти страны [Западных Балкан] были приняты в ЕС», — отметила Меркель.
Она пояснила, что в качестве будущих членов ЕС она рассматривает шесть государств региона — Албанию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Черногорию и самопровозглашенное Косово.
По словам канцлера ФРГ, этим странам «предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза».
Кроме того, Меркель указала на важность Берлинского процесса на ситуацию с евроинтеграцией стран Западных Балкан. Эта дипломатическая инициатива была запущена в 2014 году и направлена на укрепление взаимодействия ЕС с регионом.
1 сентября президент Сербии Александр Вучич рассказал, что вопрос о вступлении республики в Евросоюз зависит от отношений страны с самопровозглашенным Косово.
Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС 1 марта 2012 года. В декабре 2013 года Совет ЕС одобрил решение начать переговоры о вступлении Сербии в состав организации, в январе 2014 года была проведена первая межправительственная конференция в Брюсселе.